L’Ice di Trump arriva in Italia | gestirà la sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina

L’arrivo dell’Ice, l’agenzia statunitense per l’immigrazione e le dogane, in Italia segna un’importante novità per le Olimpiadi Milano-Cortina, dove gestirà la sicurezza degli Stati Uniti. Con un ruolo di rilievo, l’Ice si occupa di questioni di immigrazione e controllo alle frontiere, anche se recenti episodi hanno suscitato attenzione e dibattito pubblico. La presenza dell’agenzia americana in Italia rappresenta un elemento da monitorare nell’ambito della sicurezza internazionale.

Si chiama Immigration and Customs Enforcement ma tutti la conoscono come Ice. Negli Stati Uniti si è resa ultimamente protagonista dell’ omicidio di Renee Good, rea di aver detto «non ce l’ho con te» a un agente, e per gli arresti di bambini di 5 e 8 anni. Oggi, scrive il Fatto Quotidiano, è in Italia. Per gestire la sicurezza in tutto il periodo delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina, dal 6 febbraio al 15 marzo. Ed è già presente nella sede di Roma. L’Ice e le Olimpiadi Milano-Cortina. Le corrispondenze della diplomazia americana rivelate da Wikileaks dicono che già nel 2006 in Germania «il Department of Homeland Security ha giocato una parte fondamentale negli sforzi degli Stati Uniti di aiutare la Germania a mettere in sicurezza il Campionato mondiale: i funzionari dell’Ice stanno lavorando nei centri operativi».🔗 Leggi su Open.online

