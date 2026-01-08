Cartellone natalizio la presentazione del libro del direttore artistico tra gli eventi | Promozione a spese dei cittadini
Tra gli eventi natalizi ad Aversa, la presentazione del libro del direttore artistico del cartellone si è distinta come il momento più seguito. Un’occasione per approfondire il lavoro e la visione che hanno dato vita al programma natalizio, coinvolgendo la comunità e offrendo una riflessione sul ruolo della cultura nelle festività. Un evento che ha attirato l’attenzione di molti cittadini, sottolineando l’importanza di iniziative culturali condivise.
“Qual è stato l’evento più seguito del ‘grandioso’ Natale ad Aversa? Uno su tutti: la presentazione del libro del direttore artistico del cartellone”. E' il commento ironico dei consiglieri comunali Dino Carratù e Mario De Michele. “Nulla di male - proseguono - se non fosse che si è. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Leggi anche: E’ uscita la 35esima edizione del libro dei fatti di Adnkronos: orientarsi tra gli eventi più significativi tra il 2024 e il 2025
Leggi anche: Gli appuntamenti fino al 5 gennaio del cartellone eventi del Comune
“Finalmente Natale”, Piazza Basilica Immacolata gremita per il concerto degli Eiffel 65; Campobasso, successo per il cartellone ‘Natale è meraviglia’; Eiffel 65 a Catanzaro: piazza gremita e grande entusiasmo per il concerto di Natale; Il Natale di Isola Capo Rizzuto entra nella sua fase conclusiva: ultimi appuntamenti.
Letojanni – Natale e Capodanno in festa: il programma delle manifestazioni - Durerà quasi un mese il cartellone delle manifestazioni per il Santo Natale e Capodanno (dall’otto dicembre al 6 gennaio) varato dall’amministrazione del sindaco Alessandro Costa. gazzettajonica.it
Trenta appuntamenti per il cartellone natalizio di Montegiorgio - Circa trenta appuntamenti in poco più di un mese, l’Amministrazione di Montegiorgio ha ufficialmente presentato il cartellone natalizio che partirà il 7 dicembre e chiuderà domenica 11 gennaio con due ... ilrestodelcarlino.it
Saviano, due appuntamenti nel cartellone natalizio di “Itinerari del Gusto e dell’Anima” - Saviano ospita due appuntamenti inseriti nel cartellone natalizio del progetto regionale “Itinerari del Gusto e dell’Anima – Cultura, ... sciscianonotizie.it
VILLAGGIO DI NATALE, MOSTRA DEL LIBRO E 40 EVENTI FINO AL 6 GENNAIO | 09/12/2025
Gli Arteteca chiudono il cartellone natalizio degli eventi porticesi: al Galoppatoio risate e spensieratezza con Monica ed Enzo, nonostante il meteo avverso apertura con i saluti dell'assessore Florinda Verde in rappresentanza dell'amministrazione comun - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.