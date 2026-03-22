Ariete ko sconfitta beffa Ma ora bisogna ripartire

L’Ariete ha subito una sconfitta nel big match del girone F di serie B2 femminile, perdendo in casa contro VP Volley con un punteggio di 1-3. La squadra di Massimo Nuti ha vinto il primo set, ma ha poi ceduto gli altri tre, con le frazioni di 25-15, 30-32, 25-27 e 21-25. La partita si è svolta davanti al pubblico di casa.

L’Ariete perde il big match del girone F di serie B2 femminile. Serata amara per la squadra di Massimo Nuti che cede 1-3 (25-15, 30-32, 25-27, 21-25) in casa contro VP Volley. Una sconfitta rocambolesca con due set, il secondo ed il terzo, persi ai vantaggi e avvelenati da alcune decisioni arbitrali. Testa subito al prossimo match per l’Ariete. Ariete con Grucka e Fanelli in diagonale, Nesi e Saletti in attacco, Cecchi e Palandri centrali e Conticini libero. Primo parziale equilibrato solo nelle fasi iniziali (4-3) poi Prato prende il largo (9-5 e 13-8). Fanelli a segno a ripetizione per il 19-10 e poi chiusura in scioltezza delle padrone di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ariete ko, sconfitta beffa. Ma ora bisogna ripartire Articoli correlati Fipav Lazio, parla il commissario Elio Sità: “La nostra regione è centrale per il volley italiano, ora bisogna ripartire”Il vicepresidente federale e commissario Elio Sità: "Quando un comitato eletto salta dopo quattro mesi, la federazione deve porsi delle domande" Il... Carlo Silipo sulla sconfitta del Setterosa: “Approccio sbagliato, ora bisogna resettare per la Grecia”Il Setterosa giocherò la finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile in corso di svolgimento in Portogallo a Funchal.