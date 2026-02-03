Dopo la sconfitta in semifinale, Carlo Silipo non nasconde il suo disappunto. Il tecnico del Setterosa ammette che l’approccio delle sue ragazze è stato sbagliato e ora bisogna resettare tutto in vista della finale per il bronzo contro la Grecia. La squadra italiana si prepara a un’altra partita importante, questa volta senza margini di errore.

Il Setterosa giocherò la finale per il bronzo agli Europei di pallanuoto femminile in corso di svolgimento in Portogallo a Funchal. La squadra di Carlos Silipo è stata sconfitta in semifinale dall’Olanda per 8-4 in un match che si è subito in favore delle campionesse in carica già dopo il primo quarto, chiuso avanti dalle oranje per 4-1. Dopo i primi otto minuti, le azzurre hanno provato anche a scuotersi, ma il divario è sempre rimasto tra i tre e i quattro gol di scarto. Non è bastata una buona prova di Dafne Bettini, autrice di due pregevoli reti. L’Italia tornerà in acqua giovedì contro la Grecia, squadra campione del mondo, che ha perso l’altra semifinale contro l’Ungheria ai calci di rigore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Carlo Silipo sulla sconfitta del Setterosa: “Approccio sbagliato, ora bisogna resettare per la Grecia”

L’Italia di pallanuoto femminile apre la seconda fase degli Europei 2026 con una sconfitta pesante.

Questa sera il Setterosa perde 10-15 contro la Grecia nella prima giornata degli Europei di pallanuoto femminile 2026.

