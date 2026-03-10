Fipav Lazio parla il commissario Elio Sità | La nostra regione è centrale per il volley italiano ora bisogna ripartire

Il commissario regionale della Fipav Lazio, Elio Sità, ha sottolineato il ruolo centrale della regione nel panorama del volley italiano. Con un encomio alla situazione attuale, ha affermato che è necessario ripartire per rilanciare il movimento. Sità ha anche evidenziato come il comitato eletto sia stato interrotto dopo quattro anni, lasciando aperto il dibattito sulle prossime mosse da intraprendere.

Il vicepresidente federale e commissario Elio Sità: "Quando un comitato eletto salta dopo quattro mesi, la federazione deve porsi delle domande" Il Lazio è da sempre una delle culle della pallavolo italiana. Centinaia di società, migliaia di tesserati, un movimento capillare che attraversa il settore giovanile, i campionati regionali e le realtà che negli anni hanno contribuito alla crescita del volley nazionale. Proprio per questo la fase che il comitato regionale della Federazione italiana pallavolo (Fipav) sta attraversando negli ultimi mesi ha attirato l’attenzione dell’intero movimento. A scuotere gli equilibri è stata una crisi istituzionale arrivata a sorpresa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Fipav Lazio, parla il commissario Elio Sità: “La nostra regione è centrale per il volley italiano, ora bisogna ripartire” Articoli correlati Leggi anche: Lazio, Sarri analizza: «Bisogna azzerare e ripartire, è inutile stare qui a piangere su questa partita» Francesco Cafaggi e Mattia Blaco portano la Querzoli Volley Forlì nelle rappresentative giovanili FipavC'è soddisfazione in casa Querzoli Volley Forlì per l’importante traguardo raggiunto da due dei suoi giovani atleti del settore giovanile. Una raccolta di contenuti su Fipav Lazio Temi più discussi: Posto1: Castel Madama, un affare di famiglia; I risultati della XVII giornata dei Campionati Regionali; Sabaudia si ferma in semifinale, Tuscania rullo compressore, Assitec indomabile; Si delineano le classifiche: il recap della XVIII giornata di Serie C e D. Elezioni consiglio Fipav Lazio, Pergolesi correràUna proposta di rilancio nel segno dell’esperienza e della visione strategica. Marina Pergolesi ufficializza la propria candidatura per il Consiglio della FIPAV Lazio. Già consigliera regionale nel qu ... civonline.it Pallavolo, Marozza tra i candidati consiglieri della Fipav LazioC’è anche la presidente della Civitavecchia Volley, Viviana Marozza tra i candidati consiglieri al Comitato regionale Fipav Lazio. La numero uno della società rossonera sostiene la candidatura di Mass ... trcgiornale.it FIPAV Lazio. . Nuova puntata del Tg FIPAV Lazio Il tuo weekend di gare è stato soleggiato o hai incontrato brutto tempo News completa sul sito fipavlazio.it #fipavlazio #pallavolo #pallavololaziale #tgfipavlazio - facebook.com facebook