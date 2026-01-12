Roma | senzatetto trovato morto forse per il freddo

A Roma, un uomo senza dimora è stato ritrovato senza vita questa mattina in via del Casaletto, in un vecchio cassone metallico. La causa del decesso potrebbe essere legata alle condizioni climatiche, in particolare al freddo. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso per accertare le circostanze e eventuali responsabilità.

Un uomo, senza fissa dimora, è stato trovato morto stamattina in un vecchio cassone metallico in via del Casaletto a Roma.

Tende sul Gianicolo mentre Roma gela: l'emergenza senzatetto esplode nel cuore della Capitale

CAT-INFO RACCOLTA COPERTE E ABITI INVERNALI PER I SENZATETTO Dal 12 al 15 gennaio Anche quest'anno collaboriamo con il Comune di Roma: lasciare in una busta sul tavolo nel ex campo bocce.

