Roma | senzatetto trovato morto forse per il freddo

Da imolaoggi.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, un uomo senza dimora è stato ritrovato senza vita questa mattina in via del Casaletto, in un vecchio cassone metallico. La causa del decesso potrebbe essere legata alle condizioni climatiche, in particolare al freddo. Le autorità stanno conducendo le verifiche del caso per accertare le circostanze e eventuali responsabilità.

Un uomo, senza fissa dimora, è stato trovato morto stamattina in un vecchio cassone metallico in via del Casaletto a Roma. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

