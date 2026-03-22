Una persona racconta di aver vissuto all’estero, tra Arabia Saudita, Stati Uniti e Olanda, e di sentire la mancanza della propria casa mentre aspetta un figlio. Attualmente si trova in Italia, dove frequenta l’università di Pisa, nello specifico nel Polo B di ingegneria. In quell’aula, vicino al soffitto, si può ancora vedere un graffito risalente al ’68.

In una delle aule del Polo B di ingegneria dell’università di Pisa, poco distante dal soffitto, campeggia ancora un graffito, retaggio del ’68. Raffigura un ingegnere malconcio con la saccoccia in spalla e con sopra scritto ‘ Vieni a Ingegneria, diventerai un tecnico e girerai il mondo ’. “Beh, quella frase fin dal primo giorno mi era rimasta impressa e da lì il mio obiettivo è stato raggiungere quel traguardo”. Dopo quasi dieci anni passati all’estero, oggi Dario Maesano, 36 anni, vive e lavora in Olanda, ma sogna l’Italia. “A volte devi andare via dall’Italia per apprezzarla davvero”. Fin da piccolo Dario ha sempre cercato una certa indipendenza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Arabia Saudita, Usa, Olanda: dopo una vita all’estero e con un figlio in arrivo mi manca casa. E sogno di tornare”

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