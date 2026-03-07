All’estero si scrive molto di Fabrizio Romano e non sono elogi dopo il suo video in cui incensa l’Arabia Saudita

All’estero si parla molto di Fabrizio Romano dopo il suo video in cui esalta l’Arabia Saudita. Romano ha pubblicato su X un messaggio di sostegno all’Arabia Saudita e alla sua attività di carità, che non è stata ben accolta. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti e discussioni accese, anche su testate come il Telegraph. Le polemiche sono diventate di dominio pubblico in diversi paesi.

L'Equipe ricorda che n passato era stato anche accusato di promuovere calciatori e trasferimenti dietro compenso. Si era difeso parlando di gelosia. On line sta girando molto un'analisi dettagliata del giornalista investigativo inglese Nick Harris Il video di endorsement all’Arabia Saudita e alla sua presunta (e francamente invisibile) “attività di carità globale”, pubblicato da Fabrizio Romano su X, ha scatenato numerose polemiche (qui il pezzo del Telegraph). In tal senso, L’Equipe si chiede se l’esperto di mercato sia ancora oggi credibile. E aggiunge che adesso l’italiano ha ingaggiato un avvocato. In un video pubblicato sul suo account «X» martedì pomeriggio, appare di fronte alla telecamera per elogiare il «ruolo umanitario globale dell’Arabia Saudita» tramite il King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Fabrizio Romano e l’autogol reputazionale sullo sportwashing dell’Arabia SauditaFabrizio Romano ha pubblicato un video in cui elogia il ruolo umanitario del regno di bin Salman. Le ragioni dietro la mossa ... lettera43.it

