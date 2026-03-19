Durante il Consiglio comunale di Varese si è discusso della proposta di spostare alcuni corsi di laurea nel centro città, con particolare attenzione all’ex caserma Garibaldi. La mozione, presentata dal consigliere leghista Stefano Angei, riguardava l’idea di avvicinare l’università all’area urbana. La proposta è stata respinta e considerata ormai superata dai gruppi di maggioranza presenti in aula.

Il dibattito sull’Università in centro infiamma il Consiglio comunale di Varese. Ad animare la seduta, una mozione presentata dal consigliere leghista Stefano Angei sull’avvicinamento dell’Ateneo. Un auspicio espresso dalla rettrice dell’Insubria Maria Pierro in più di un’occasione, anche un mese fa all’inaugurazione dell’anno accademico. E poi ancora la settimana scorsa a margine della presentazione del Master per tecnici sanitari di Radiologia. L’Università punta dunque a ospitare corsi di laurea anche nel cuore della città, oltre al polo consolidato di Bizzozero. La Camera di commercio ha dato la disponibilità della sede di piazza Monte Grappa per i corsi giuridici e umanistici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Corsi di laurea verso il centro città. La Lega: nell’ex caserma Garibaldi: "Mozione respinta, è superata"

Articoli correlati

Legnano, città universitaria: nell’ex Manifattura arrivano la Statale e i corsi di laurea per medici e infermieriLegnano (Milano), 5 febbraio 2026 – Il segreto sta per essere svelato: l’ex Manifattura, area dismessa in pieno centro la cui trasformazione è attesa...

La mozione di sfiducia: "Respinta a maggioranza"Fratelli d’Italia conferma che c’è stata una mozione di sfiducia nei confronti del coordinatore comunale di Viareggio Marco Dondolini, ma afferma che...

Contenuti utili per approfondire Corsi di laurea verso il centro città...

Temi più discussi: Salone dell'Orientamento Lauree Magistrali 2026; Corsi di laurea verso il centro città. La Lega: nell’ex caserma Garibaldi: Mozione respinta, è superata; Bando per attività di tutoraggio in favore studenti detenuti negli Istituti penitenziari di Parma; Corsi di laurea in Architettura in Italia.

Corsi di laurea verso il centro città. La Lega: nell’ex caserma Garibaldi, Mozione respinta, è superataVarese, il sindaco Galimberti in Consiglio comunale: è nota a tutti l’impossibilità di tale trasloco ... msn.com

Sicilia. Attivati corsi di laurea di area sanitaria a gestione rumena. Sigm e associazioni studenti: Miur intervenga subito per bloccarliLa prima facoltà straniera di medicina verrebbe attivata grazie a una convenzione firmata a Palazzo d'Orleans in seguito a un'inizitiva promossa dall'Università rumena privata Dunarea de Jos in ... quotidianosanita.it

Buon pomeriggio; per caso qualcuno sa se si fanno corsi di uncinetto quà a Genova - facebook.com facebook

Chi vende corsi di tecnica dice che usare giochi e vincoli sarebbe via facile per chi non sa allenare. Piuttosto direi che fermare il gioco ogni 3 sec e manovrare col joystick è comfort zone per chi ha il terrore di perdere il controllo. Creare pedine o formare sogge x.com