Parcheggi rosa per neo mamme e genitori con bimbi di 2 anni
Il Comune di Casaluce ha introdotto 12 parcheggi rosa e uno dedicato ai disabili, situati sul territorio comunale. Questi spazi sono riservati alle neo mamme e ai genitori con bambini fino a 2 anni, offrendo maggiore comodità e praticità. L'iniziativa mira a sostenere le famiglie nel loro quotidiano, garantendo un accesso facilitato ai servizi e alle aree pubbliche del paese.
Il responsabile dell'area vigilanza del comune di Casaluce ha istituito 12 stalli rosa e uno per disabili sul territorio comunale.Considerato che è “volontà dell'amministrazione comunale, consapevole dell'elevato valore sociale e collettivo della maternità e della genitorialità, agevolare nel. 🔗 Leggi su Casertanews.it
