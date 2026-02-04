Cgil nuovo attacco alle Poste | Discrimina le neo mamme

Da padovaoggi.it 4 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cgil di Padova torna a criticare Poste Italiane, questa volta per le condizioni delle neo mamme al Centro di Meccanizzazione Postale di Padova. Secondo i sindacati, l’azienda discrimina le nuove mamme, nonostante le classifiche ufficiali la vedano come esempio di parità di genere. La polemica si accende mentre Poste Italiane cerca di migliorare la sua immagine in tema di inclusione.

Poste Italiane continua a scalare le classifiche come azienda leader per la parità di genere e l'inclusione, ma Cgil di Padova e la Slc Cgil Veneto segnalano che «al Centro di Meccanizzazione Postale (CMP) di Padova vige una realtà ben diversa».Un attacco, molto duro, l'ennesimo, del sindacato.🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

