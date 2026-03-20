Sostenete i comitati per il sì il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum – Il video

Durante un comizio a Padova, Elly Schlein ha detto “Sostenete i comitati per il sì” invece di “per il no”. Il video dell'episodio è diventato rapidamente virale sui social. L'errore è stato notato da molti e ha suscitato commenti online. La scena si è verificata nel corso di un intervento pubblico davanti ai presenti.

(Agenzia Vista) Padova, 8 febbraio 2026 È tornato virale nelle scorse ore un intervento di Elly Schlein a un comizio a Padva per il no al referendum sulla giustizia dello scorso 8 febbraio, durante il quale la segretaria del Partito Democratico ha concluso il suo intervento con un lapsus: “Vi chiedo di appoggiare tutti i comitati civici per il Sì. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati “Appoggiate i comitati per il Sì”. Referendum, la gaffe di Elly Schlein al comizio per il No: le reazioniIl clima attorno al referendum sulla giustizia del 2026 è sempre più incandescente. Schlein, che confusione: al comizio per il referendum lancia l’appello per il Sì (video). Gaffe o lapsus freudiano?Elly Schlein è diventata la protagonista dei social in queste ore, soprattutto delle pagine ufficiali dei partiti di centrodestra, per via del suo... Approfondimenti e contenuti su Elly Schlein Temi più discussi: Schlein a Venezia per il No: Riforma giustizia serve a Governo che vuole scegliere i reati da perseguire; Comitato No Sociale, una manifestazione a Roma contro il governo Meloni: nel mirino anche Elly Schlein (Pd); Referendum, Meloni: Con il Sì avanti le toghe brave. È scontro con Schlein sul voto; Referendum sulla giustizia a Napoli con Elly Schlein. Sostenete i comitati per il sì, il lapsus di Elly Schlein al comizio per il No al referendum(Agenzia Vista) Padova, 8 febbraio 2026 È tornato virale nelle scorse ore un intervento di Elly Schlein a un comizio a Padva per il no al referendum sulla giustizia dello scorso 8 febbraio, durante il ... la7.it Il lapsus di Elly Schlein: «Vi chiedo di sostenere il Sì»ROMA Uno scivolone verbale trasformato in caso politico. È quanto accaduto a Elly Schlein durante una tappa del suo tour a Padova dell’8 febbraio scorso per la campagna sul referendum sulla giustizia. corrieredellacalabria.it Giorgia Meloni ed Elly Schlein sul referendum: il confronto su La7 prima del voto - facebook.com facebook Sembra che Elly Schlein voglia far fuori @pinapic come VP del Parlamento Europeo per sostiuirla con Zingaretti. Una riflessione. Pina Picierno è ormai diventata un simbolo del sostegno all'Ucraina, e sostituirla avrebbe un significato simbolico molto negati x.com