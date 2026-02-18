Silea contributi fino a 2 mila euro per associazioni sportive e culturali

A Silea, il Comune ha deciso di stanziare fino a 2.000 euro per aiutare le associazioni sportive e culturali del territorio, dopo aver riscontrato una diminuzione di fondi provenienti da altre fonti. Questa iniziativa mira a sostenere le realtà che organizzano eventi e attività per la comunità, soprattutto in un periodo di difficoltà economiche. Le associazioni interessate devono presentare le domande entro il 12 marzo, attraverso una semplice procedura online.

Silea Sostiene le Associazioni Locali: In Arrivo Contributi Fino a 2.000 Euro, Termine per le Domande il 12 Marzo. Il Comune di Silea ha aperto le domande per contributi a sostegno delle associazioni sportive, culturali, sociali e di volontariato attive sul territorio. L'iniziativa, che prevede un investimento complessivo mirato, mette a disposizione fino a 2.000 euro per ciascuna realtà, con l'obiettivo di rafforzare il tessuto sociale e promuovere la partecipazione civica. Le associazioni hanno tempo fino al 12 marzo per presentare le proprie richieste. Un Investimento nel Terzo Settore, Radici nel 2021.