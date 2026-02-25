Master per infermieri di famiglia e comunità iscrizioni aperte al Polo didattico Asl di Grottaminarda

Sul sito dell’Università Vanvitelli pubblicato il bando per concorrere ad uno dei 25 posti disponibili. Domande fino al 17 marzo 2026 Formare infermieri di famiglia e di comunità capaci di operare attraverso nuovi modelli organizzativi di assistenza territoriale. Il Polo didattico dell’Asl Avellino a Grottaminarda si conferma punto di riferimento per l’alta formazione nel campo della medicina territoriale ospitando il Master in “Infermiere di famiglia e di comunità”, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Medicina di Precisione dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il master di primo livello nasce con l'obiettivo di formare una nuova classe di infermieri in grado di operare con un approccio proattivo nella prevenzione delle malattie, nella promozione della salute e nel supporto alle persone con bisogni cronici. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

