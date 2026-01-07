Mondovisioni I film su conflitti e diritti umani

Mondovisioni, la rassegna di documentari dedicata a conflitti e diritti umani, torna a Castiglion Fiorentino con la sua quarta edizione. Promossa dal settimanale Internazionale, questa iniziativa offre uno sguardo approfondito su tematiche globali attraverso film che approfondiscono le sfide e le realtà di diverse comunità. Un’occasione per confrontarsi con storie di attualità e questioni universali, in un contesto dedicato alla riflessione e alla consapevolezza.

Torna Mondovisioni, la rassegna di docu-film nata sulla linea editoriale del settimanale Internazionale a Castiglion Fiorentino con la sua quarta edizione. Un capace di portare sul territorio i più importanti documentari dedicati ai grandi temi dell'attualità contemporanea: diritti umani, conflitti in corso, informazione, crisi globali e trasformazioni della società. Dopo il successo delle passate edizioni, il Comune di Castiglion Fiorentino conferma il proprio impegno nella promozione di una proposta culturale di qualità, rinnovando l'appuntamento con la rassegna curata da CineAgenzia, che distribuisce in esclusiva per l'Italia i documentari selezionati.

