Evelina Sgarbi | La compagna di mio padre non mi è mai piaciuta Anche mio fratello vuole sia fatta chiarezza
Evelina Sgarbi, ospite a Verissimo, ha affrontato la questione riguardante il rapporto con suo padre Vittorio e la sua compagna Sabrina Colle. In questa intervista, Evelina ha condiviso i suoi sentimenti e le sue preoccupazioni, sottolineando l’importanza di fare chiarezza sulla situazione familiare. La sua testimonianza offre uno sguardo sincero su una vicenda che coinvolge emozioni e rapporti interpersonali.
Evelina Sgarbi torna nello studio di Verissimo parlando della vicenda che la vede contrapporsi a suo padre Vittorio e alla compagna Sabrina Colle. Il critico d'arte verrà sottoposto a una perizia medica, pur non avendo amministratore di sostegno come richiesto dalla figlia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
