Due naufragi nel Mediterraneo | 50 migranti dispersi e un bimbo di 4 anni morto

Due recenti naufragi nel Mediterraneo hanno causato la perdita di almeno 50 migranti, tra cui un bambino di quattro anni. Al largo di Ikaria, in Grecia, un'imbarcazione affondata ha provocato morti e dispersi, evidenziando ancora una volta la gravità delle tragedie legate alla crisi migratoria nella regione.

