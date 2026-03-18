Una nave metaniera russa si trova in balia del mare nel Mediterraneo da due settimane, dopo essere stata colpita da un'esplosione all'inizio di marzo. La nave è attualmente alla deriva, creando preoccupazioni tra diversi governi della regione. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano le possibili ripercussioni ambientali e di sicurezza legate a questa imbarcazione.

Da due settimane è alla deriva nel mar Mediterraneo la Arctic Metagaz, una nave russa che trasporta gas naturale liquefatto e che lo scorso 3 marzo è stata colpita da un attacco esplosivo. Al momento è vicina alla Libia. Nei giorni scorsi i governi di Italia, Francia, Spagna e di altri sei paesi dell’Europa meridionale avevano scritto una lettera alla Commissione Europea, definendo la nave una grande minaccia ecologia e chiedendo l’intervento delle istituzioni europee. Non è chiaro se ora le autorità libiche si faranno carico di un’operazione delicata come quella per il recupero della nave. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio italiano, Alfredo Mantonavo, in un’intervista a Radio 24 ha detto che avvicinarsi alla nave è un rischio poiché il gas stoccato potrebbe esplodere. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Una nave metaniera russa è alla deriva da due settimane nel Mediterraneo

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