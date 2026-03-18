Una nave metaniera russa è alla deriva da due settimane nel Mediterraneo
Una nave metaniera russa si trova in balia del mare nel Mediterraneo da due settimane, dopo essere stata colpita da un'esplosione all'inizio di marzo. La nave è attualmente alla deriva, creando preoccupazioni tra diversi governi della regione. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutano le possibili ripercussioni ambientali e di sicurezza legate a questa imbarcazione.
Da due settimane è alla deriva nel mar Mediterraneo la Arctic Metagaz, una nave russa che trasporta gas naturale liquefatto e che lo scorso 3 marzo è stata colpita da un attacco esplosivo. Al momento è vicina alla Libia. Nei giorni scorsi i governi di Italia, Francia, Spagna e di altri sei paesi dell’Europa meridionale avevano scritto una lettera alla Commissione Europea, definendo la nave una grande minaccia ecologia e chiedendo l’intervento delle istituzioni europee. Non è chiaro se ora le autorità libiche si faranno carico di un’operazione delicata come quella per il recupero della nave. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio italiano, Alfredo Mantonavo, in un’intervista a Radio 24 ha detto che avvicinarsi alla nave è un rischio poiché il gas stoccato potrebbe esplodere. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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