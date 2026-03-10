Meloni chiama Sal Da Vinci | Per sempre sì colonna sonora dei comizi per il voto del 22 e 23 marzo

Il 22 e 23 marzo, durante gli eventi elettorali, Meloni ha chiamato Sal Da Vinci e ha scelto la sua canzone “Per sempre sì” come colonna sonora dei comizi. La decisione ha attirato l’attenzione di media e pubblico, mettendo in evidenza un collegamento tra musica e politica nel contesto delle campagne di voto. La scelta musicale ha suscitato discussioni sui social e tra gli spettatori presenti.

Il panorama politico italiano si intreccia inaspettatamente con le note del Festival di Sanremo, creando un cortocircuito tra musica leggera e riforme costituzionali. Al centro della scena troviamo la presidente del consiglio Giorgia Meloni, che avrebbe individuato nella canzone vincitrice della kermesse ligure il vessillo perfetto per la sua prossima battaglia elettorale. La notizia, trapelata attraverso fonti vicine a Palazzo Chigi e confermata da alcune indiscrezioni giornalistiche, riguarda una telefonata intercorsa tra la premier e Sal Da Vinci, l’artista napoletano che ha trionfato sul palco dell’Ariston. Il brano in questione,... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Meloni chiama Sal Da Vinci: “Per sempre sì” colonna sonora dei comizi per il voto del 22 e 23 marzo Articoli correlati Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci: “Per sempre sì” diventerà la colonna sonora del referendum?Secondo quanto riportato da La Repubblica, la premier Giorgia Meloni ha telefonato al vincitore di Sanremo poco prima del suo concerto allo stadio... «Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». L’idea per i comiziVenerdì scorso, tra un vertice per la crisi internazionale con Macron, Starmer e Merz sul conflitto in Iran, Giorgia Meloni ha ritagliato qualche... Approfondimenti e contenuti su Meloni chiama Sal Da Vinci Per sempre... Temi più discussi: In difesa di Sal Da Vinci e contro la difficile abolizione della gelosia; Le prime parole di Sal Da Vinci: Dedico la vittoria alla mia famiglia Una gioia immensa mi ha accompagnato giorno per giorno. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, la dedico alla mia città che mi ha sempre sostenuto e a una persona che mi sta a cuore e; Il mistero dei voti a Sanremo: il golpetto in sala stampa, il 31% di preferenze annullate e la rimonta finale di Sal Da Vinci; Marta Cagnola: Sal Da Vinci all'Eurovision? Amato all'estero, non capisco certi italiani. Per sempre sì anche queer. Meloni arruola Sal Da Vinci: La tua canzone regalo per il sìFdI vorrebbe usare il tormentone per i comizi finali. La leader il 12 a Milano: previsti vip e giuristi come Cassese ... repubblica.it Giorgia Meloni chiama Sal Da Vinci: Per sempre sì diventerà la colonna sonora del referendum?Secondo quanto riportato da La Repubblica, la premier Giorgia Meloni ha telefonato al vincitore ... msn.com Vi piace l'idea #GiorgiaMeloni #referendum #saldavinci #sanremo - facebook.com facebook Meloni arruola Sal Da Vinci: “La tua canzone regalo per il sì” - la Repubblica x.com