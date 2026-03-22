Stasera su NOVE va in onda una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” condotta da Fabio Fazio. Il talk show, prodotto da l’OFFicina del Gruppo Banijay per Warner Bros., viene trasmesso in diretta e sarà disponibile anche in streaming su discovery+. La puntata è prevista per domenica 22 marzo 2026 e prevede ospiti e approfondimenti vari.

Domenica 22 marzo 2026 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, torna con una nuova puntata “Che Tempo Che Fa”, il talk show creato e condotto da Fabio Fazio, prodotto da l’OFFicina, società del Gruppo Banijay per Warner Bros. Discovery. La puntata arriva in un periodo di grande tristezza dopo la morte di Ornella Vanoni. Vediamo insieme di seguito quali saranno gli ospiti che si susseguiranno nel salotto di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa durante la puntata di stasera. Ospiti della puntata: la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Seguiranno poi: Ficarra & Picone, protagonisti di un sodalizio artistico di oltre 30 anni, iniziato nel collettivo Chiamata Urbana Urgente e consacratosi a teatro, in tv e al cinema. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Che Tempo Che Fa, con Fabio Fazio stasera sul NOVE: anticipazioni puntata e ospiti di domenica 22 marzo 2026

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