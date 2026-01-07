The King is Back | lo spettacolo cult dedicato a Elvis Presley approda a Firenze
Il 9 gennaio, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, torna lo spettacolo dedicato a Elvis Presley, intitolato “Elvis – The King is Back”. Un evento che rende omaggio alla figura iconica del Re del Rock attraverso musica e spettacolo, offrendo al pubblico un’occasione per riscoprire la sua leggenda. Una serata dedicata ai fan e agli appassionati di musica, in un contesto che valorizza la storia di uno dei protagonisti più influenti del panorama musicale.
Il Re del Rock è tornato. Solo per una sera, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze dove venerdì 9 gennaio approda “Elvis – The King is Back”, concerto spettacolo dedicato a una delle figure più leggendarie della musica: Elvis Presley.Guidato dal talento di Phil Proietti, interprete che riproduce. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
