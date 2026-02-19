Andrea Roncato | Il mio grande rimpianto è quel figlio mai avuto

Andrea Roncato ha rivelato di aver vissuto con dolore il sogno non realizzato di diventare padre. Durante la trasmissione “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo, l’attore ha spiegato che il suo più grande rimpianto è legato alla mancanza di un figlio, un desiderio che non si è mai concretizzato nel corso della sua vita. Roncato ha anche parlato del suo forte legame con la moglie Nicole Moscariello, sottolineando quanto questa perdita abbia influito sulla sua serenità. La sua testimonianza riguarda un desiderio mai esaudito.

