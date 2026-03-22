Nell’ambito delle operazioni di controllo, la Polizia di Stato di Ancona ha rimpatriato un cittadino turco di circa 30 anni, rintracciato nel territorio marchigiano. Nel corso del primo semestre del 2026 sono stati effettuati 17 rimpatri, tra cui questo individuo che era in fuga. La polizia ha continuato a monitorare e intervenire per mantenere la sicurezza pubblica.

Un cittadino turco di circa 30 anni è stato rimpatriato dalla Polizia di Stato di Ancona dopo essere stato rintracciato sul territorio marchigiano. L’operazione, conclusa con il trasferimento presso l’aeroporto di Milano Malpensa, segna il diciassettesimo caso gestito dalla Questura locale dal primo gennaio del 2026. La decisione di allontanamento è stata presa dal questore Capocasa a seguito di un’indagine che ha messo in luce una serie di precedenti penali a carico dell’uomo. Tra le accuse gravanti vi sono minacce, resistenza a pubblico ufficiale e insolvenza fraudolenta, reati che hanno reso necessaria l’intervento delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza pubblica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ancona: 17 rimpatri nel 2026, un criminale in fuga

Articoli correlati

LIVE Civitanova-Verona, Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA: i marchigiani cercano la fuga nel primo set, 17-12LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.

Fiamma olimpica ad Ancona, i Dolphins Ancona: "Nel 2026 ci sarà bisogno di impegno e dedizione"ANCONA - Inizio d’anno con tanti buoni propositi per i GLS Dolphins Ancona che sabato 3 gennaio hanno festeggiato “in famiglia” il 2026 con un...

Aggiornamenti e notizie su Ancona 17 rimpatri nel 2026 un...

Argomenti discussi: Gravato da precedenti per minaccia, resistenza a pubblico ufficiale e insolvenza fraudolenta: 30enne rimpatriato.

Questura di Ancona, nel 2025 eseguiti 56 rimpatri e ieri il primo dell'annoNel 2025 l'ufficio immigrazione della Questura di Ancona ha dato seguito a 56 rimpatri eseguiti a vario titolo, a 37 accompagnamenti presso i centri di permanenza per i rimpatri e a 107 ordini del ... ansa.it

Ancona, contrasto all'immigrazione irregolare: dopo la lite con sfregio al parco, raffica di controlli e due rimpatriRaffica di controlli dopo la lite con sfregio al parco. Contrasto all'immigrazione irregolare: la Polizia di Stato effettua controlli sulle dichiarazioni di ospitalità ed esegue due rimpatri. corriereadriatico.it