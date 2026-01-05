Fiamma olimpica ad Ancona i Dolphins Ancona | Nel 2026 ci sarà bisogno di impegno e dedizione

Il 3 gennaio, i GLS Dolphins Ancona hanno celebrato l’inizio del 2026 con un convivio che ha coinvolto oltre 200 persone, tra tesserati e familiari. Nonostante le sfide di stagione, l’evento ha rafforzato il senso di comunità e l’impegno per l’anno che verrà, in vista delle sfide sportive e sociali che richiederanno dedizione e costanza. Un momento di condivisione per affrontare insieme il cammino futuro.

In centinaia in piazza ad Ancona per Fiaccola Olimpica nonostante la pioggia - Nonostante la pioggia, diverse centinaia di persone hanno salutato in piazza Cavour ad Ancona l'arrivo del percorso della Fiamma Olimpica in città con l'ultimo tedoforo, il pugile Mattia Occhinero, pe ... msn.com

Fiamma olimpica ad Ancona, festa sulle strade. E il tedoforo spiazza tutti: “Yassmine, mi sposi?” - Nonostante la pioggia in tanti hanno accompagnato il viaggio della torcia: “Un’emozione vederla passare nelle Marche: manca ... msn.com

#MilanoCortina: la fiamma olimpica passa sui monti d’#Abruzzo - facebook.com facebook

'Spegni la fiamma olimpica', domani mobilitazione dei centri sociali ad Ancona. Durante il passaggio del convoglio. "Non si gioca con guerra e genocidio" #ANSA x.com

