LIVE Civitanova-Verona Supercoppa Italiana volley 2026 in DIRETTA | i marchigiani cercano la fuga nel primo set 17-12

In diretta da Civitanova, i padroni di casa cercano di allungare nel primo set contro Verona, portandosi avanti 17-12. La partita si svolge nel contesto della Supercoppa Italiana di volley 2026, con i due team impegnati nel tentativo di conquistare un vantaggio iniziale. È possibile seguire gli aggiornamenti anche sulla sfida tra Trento e Perugia, in programma alle 15.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-PERUGIA (SEMIFINALE SUPERCOPPA ITALIANA VOLLEY) DALLE 15.30 18-16 C’è stata l’ammissione di tocco da parte di Verona. Punto della Lube. 17-14 La deviazione del muro fa atterrare in campo l’attacco di Keita. 17-12 Pasticcio offensivo di Verona con Mozic che non trova la pipe mandando la palla in rete. 16-12 Darlan cerca le dita del muro ma attacca troppo alto. La sua parallela esce, errore in attacco per il brasiliano. 14-12 IL RECUPERO DI BOTTOLO! Mattia recupera una palla pazzesca con Loeppky che riesce anche ad attaccare piazzando la diagonale. 13-12 Keita inganna il muro a tre con il pallone che si insacca nelle mani avversarie. 🔗 Leggi su Oasport.it

