Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve Coppa Italia | Nei momenti veri è importante fare le scelte vere Siamo spappolati dal dispiacere perché la partita l’avevamo fatta
di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 202526. Le sue dichiarazioni. CHE SPIEGAZIONI SI DA’ – «Ho guardato la partita, ero anche bello rilassato perché oggi ho dormito. Nello scorrimento della partita ci sono momenti finti che servono alle statistiche e momenti in cui la partita diventa vera, lì sono le scelte che si fanno. Da quei momenti lì viene fuori l’andamento della partita, e quelle scelte non le abbiamo fatte pulite e giuste. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
L’Atalanta batte per 3-0 la Juventus e si qualifica per le semifinali della Coppa Italia 2025-2026 La squadra di Palladino affronterà Bologna o Lazio in semifinale facebook
ATALANTA-JUVE, BIANCONERI K.O È l’Atalanta a volare in semifinale di Coppa Italia, imponendosi 3-0 contro la Juve. La formazione guidata da Palladino sblocca il match al 27’: Scamacca freddo dal dischetto dopo il tocco di mano di Bremer. x.com
