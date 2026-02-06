Dopo la sconfitta ai quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa visibilmente deluso. Il tecnico della Juventus ammette che i suoi hanno avuto le occasioni per vincere, ma alla fine sono stati loro a lasciare il campo con il dispiacere. Spalletti sottolinea che nei momenti davvero importanti bisogna fare scelte vere e che, nonostante il risultato, la squadra ha dato tutto. La partita si è giocata a buon ritmo, ma la Juve non è riuscita a concretizzare le occasioni create. Ora il tecnico

di Marco Baridon Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve Coppa Italia: le sue dichiarazioni dopo il match, valido per i quarti di finale 202526. (inviato alla New Balance Arena di Bergamo) – Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa dopo Atalanta Juve, valida per i quarti di finale di Coppa Italia 202526. Le sue dichiarazioni. CHE SPIEGAZIONI SI DA' – «Ho guardato la partita, ero anche bello rilassato perché oggi ho dormito. Nello scorrimento della partita ci sono momenti finti che servono alle statistiche e momenti in cui la partita diventa vera, lì sono le scelte che si fanno. Da quei momenti lì viene fuori l'andamento della partita, e quelle scelte non le abbiamo fatte pulite e giuste.

© Juventusnews24.com - Conferenza stampa Spalletti post Atalanta Juve Coppa Italia: «Nei momenti veri è importante fare le scelte vere. Siamo spappolati dal dispiacere perché la partita l’avevamo fatta»

Dopo la partita tra Atalanta e Juventus, Spalletti si presenta in conferenza stampa per commentare l’eliminazione della sua squadra.

