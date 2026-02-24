Dall’alcolock al prossimo contrassegno per i monopattini | come mettersi in regola

Il ministro delle Infrastrutture ha annunciato che, a causa di un aumento degli incidenti causati da alcol, sono stati pubblicati gli elenchi di installatori autorizzati e modelli di auto compatibili con il nuovo dispositivo alcolock. Questa misura mira a ridurre gli incidenti stradali e migliorare la sicurezza sulle strade italiane. Le autorità hanno anche annunciato un prossimo regolamento per il rilascio di un contrassegno per i monopattini elettrici. La fase di implementazione è prevista entro la fine del mese.

Roma, 24 febbraio 2026 – Alcolock: oggi nel portale dell'automobilista sono stati pubblicati gli elenchi degli installatori autorizzati e dei modelli di auto sui quali può essere montato il dispositivo previsto dal nuovo codice della strada di Matteo Salvini. Esame della patente: guide certificate e costi, cosa cambia davvero Quali sono i modelli di alcolock autorizzati dal ministero. Sono due i modelli ammessi dal Mit - Breatech Alcolock B1000 e Zaldy Alcolock - mentre sono tre i produttori europei, ricorda Roberto Benigni, vicepresidente dell'Anvu, l'associazione professionale polizia locale d'Italia.