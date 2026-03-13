Targa e assicurazione monopattini. Il sistema non decolla

L’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici non è ancora stato adottato su larga scala. Tra ritardi burocratici, poca informazione rivolta agli utenti e controlli limitati, il sistema non ha ancora visto un’applicazione diffusa. La questione rimane in attesa di sviluppi concreti, mentre le normative non sono state ancora pienamente messe in pratica.

L'obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici stenta a tradursi in realtà. Tra ritardi burocratici, scarsa informazione e controlli insufficienti, il sistema fatica a decollare. Servizio di Barbara Masulli TG2000.

