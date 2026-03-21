Anarchici morti nel crollo di Roma si indaga sulla rete dei contatti L’esplosivo e gli obiettivi dell’attentato

Le autorità stanno conducendo un’indagine sulla rete anarchica collegata ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due attivisti deceduti nel crollo di un casale nel parco degli Acquedotti a Roma. Si stanno analizzando i contatti e le modalità dell’incidente, che ha provocato la morte dei due attivisti. Sono in corso verifiche sull’uso di esplosivi e sugli obiettivi dell’attentato.

Roma, 21 marzo 2026 – Si indaga in queste ore sulla rete anarchica legata ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due attivisti rimasti uccisi ieri nel crollo del casale nel parco degli Acquedotti di Roma. Un intreccio di contatti che conta appartenenti in diverse città italiane. Nella notte la Digos di Roma ha effettuato cinque perquisizioni, gli investigatori sono al lavoro per ricostruire i legami e i possibili obiettivi dell’attentato ai cui stavano lavorando i due anarchici morti. Gli investigatori sono al lavoro anche per individuare l'obiettivo dell'azione che i due intendevano mettere in campo. Il crollo del casale sarebbe avvenuto a causa dell ’esplosione dell’ordigno artigianale che i due stavano fabbricando in vista di un probabile attentato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Potrebbero arrivare dalla natura dell'ordigno che stavano costruendo alcune risposte sul tipo di azione che gli anarchici Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, morti ieri nel crollo del casale al parco degli Acquedotti, intendevano mettere in atto. #ANSA htt facebook

Cosa sappiamo dell’esplosione in cui sono morti due anarchici a Roma x.com