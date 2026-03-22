Amici serale 2026 replica su La5 o Mediaset Extra | quando rivedere le puntate in tv e in streaming

La replica di Amici serale 2026 sarà trasmessa su La5 e Mediaset Extra. Le puntate della venticinquesima edizione del talent show, condotto da Maria De Filippi, sono disponibili sia in televisione che in streaming. La messa in onda delle repliche permette agli spettatori di rivedere le nuove puntate in diversi orari e piattaforme. La prima trasmissione è stata su Canale 5 in prima serata.

Amici serale 2026 replica, quando rivedere le puntate in tv e in streaming. Maria De Filippi inaugura in prima serata su Canale 5 la venticinquesima edizione del suo talent show Amici. 17 i ragazzi in gara solo uno di loro sarà il vincitore. Scendono in campo tre squadre: Gard, Opi e Valentina (cantanti) Alessio e Kiara (ballerini) capitanati da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo; Caterina, Elena, Plasma, Riccardo (cantanti), Antonio, Emiliano, Nicola (ballerini), guidati dal duo formato da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Angie, Lorenzo, Michele (cantanti) Alex e Simone (ballerini) nel team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini. Le poltrone... 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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