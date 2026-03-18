GF Vip 2026 replica e diretta h24 su La5 e Mediaset Extra | quando rivedere le puntate in tv e in streaming

Il Grande Fratello Vip 2026 è tornato il 17 marzo su Canale 5 con Ilary Blasi alla conduzione e un cast composto da personaggi noti. Le puntate vengono trasmesse in diretta e replicata 24 ore su 24 su La5 e Mediaset Extra, permettendo agli spettatori di rivedere le scene in qualsiasi momento. Già dalla prima puntata si sono verificati scontri e tensioni tra i concorrenti.

GF Vip 2026 replica e diretta h24 su La5 e Mediaset Extra. Il Grande Fratello Vip 2026 è ufficialmente iniziato il 17 marzo 2026 su Canale 5, con Ilary Blasi alla conduzione e un cast ricco di volti noti, dinamiche accese e prime tensioni già dalla puntata d’esordio. Le notizie confermano scontri, alleanze e momenti virali fin dalla prima serata. La conduttrice è Ilary Blasi, mentre le opinioniste sono Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Ma quando rivedere le puntate del Grande Fratello Vip 2026 in tv e in streaming? Ecco quando va in onda la replica di Gf Vip 2026 su La5 e Mediaset Extra e la diretta h24. GF Vip 2026, quando rivedere le puntate in tv e in streaming. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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