Scherzi a Parte 2026 replica in tv e in streaming | dove rivedere le puntate Mediaset Extra o La5

Scherzi a Parte 2026 replica, dove e quando rivedere le puntate. “Scherzi a Parte 2026” è tornato su Canale 5 con una nuova edizione guidata da Max Giusti, ricca di vittime celebri, monologhi inediti e scherzi tecnicamente molto curati. Le puntate di marzo 2026 hanno confermato l’ottimo stato di forma del programma, con ascolti in crescita e un cast di vittime particolarmente vario. Ma come, quando e dove rivedere le repliche del programma? Ecco quando va in onda la replica di Scherzi a Parte 2026 in tv e in streaming. Scherzi a Parte 2026 replica in tv e in streaming: va in onda su Mediaset Extra o La5?. Puoi rivedere Scherzi a Parte gratuitamente su Mediaset Infinity, dove sono disponibili tutte le puntate in streaming on?demand. 🔗 Leggi su Spettacoloitaliano.it

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