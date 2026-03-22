Amici 25 | Malgioglio guida 17 allievi con 30 anni

Questa sera su Canale 5 inizia la venticinquesima edizione di Amici con una giuria rinnovata composta da Cristiano Malgioglio. Il talent vede la partecipazione di 17 allievi, alcuni dei quali hanno circa 30 anni. La conduzione e il cast sono stati annunciati in anticipo, mentre la trasmissione si prepara a coinvolgere il pubblico con le nuove sfide e esibizioni.

La venticinquesima edizione di Amici prende il via questa sera su Canale 5, con una giuria rinnovata che include Cristiano Malgioglio. Il programma vedrà diciassette allievi suddivisi in tre squadre guidate da Rudy Zerbi, Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini, Veronica Peparini, Anna Pettinelli ed Emanuel Lo. Cristiano Malgioglio torna alla poltrona del giudice dopo aver già fatto parte della giuria dall’edizione del 2023. Accanto a lui siederanno Amadeus ed Elena D’Amario, uniti dal nuovo arrivo di Gigi D’Alessio per la stagione corrente. Il ritorno di un nome storico nella sala delle prove. L’affermazione di Malgioglio come figura stabile dello show nasce dalla sua esperienza pregressa iniziata nell’edizione del 2023, quella vinta da Mattia Zenzola e caratterizzata dalla presenza di Angelina Mango. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amici 25: Malgioglio guida 17 allievi con 30 anni Articoli correlati Leggi anche: Amici 25, la nuova giuria: dentro Cattelan e D’Alessio con D’Amario e Malgioglio Amici 25, svelata la nuova giuria: da Cattelan a MalgioglioIl serale di Amici 25 è ormai alle porte e i tanti fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno passato le ultime ore a cercare di scoprire come... Contenuti e approfondimenti su Amici 25 Malgioglio guida 17 allievi... Temi più discussi: Amici 25, svelati i nuovi nomi della giuria: ci sono D’Amario, D’Alessio e Malgioglio; Amici 25 al via su Canale 5, in giuria Amadeus, D'Alessio, Malgioglio, D'Amario; Serale Amici 25, Cattelan c’è: Ma non in giuria. Cosa farà, pasticcio social e bufera su Malgioglio; Amici 25, il Serale spiegato bene: squadre, giudici, anticipazioni e i talenti che vale la pena conoscere. Amici 25 al via su Canale 5, in giuria Amadeus, D'Alessio, Malgioglio, D'AmarioTorna Amici, dal 21 marzo in prima serata su Canale 5, con la 25/a edizione, e le poltrone dei giurati diventano quattro: il cantautore, musicista e produttore discografico Gigi D'Alessio; Amadeus, co ... ansa.it Amici 25 serale, guida completa a cast, giuria e nuove squadreAmici 25, debutto del Serale: squadre, giuria, ospiti e novità Sabato 21 marzo, in prima serata su Canale 5 dagli studi Titanus Elios di Roma, parte i ... assodigitale.it Ieri sera sfida tra titani In onda prima puntata di Canzonissima e AMICI di Maria De Filippi, per un attimo si è temuto il pareggio, poi c'è chi ha dominato il sabato sera. Chi ha vinto la gara degli ascolti facebook Volevo ricordare a tutti gli amici che votano NO di tracciare una bella croce sul SÌ per cancellarlo. #Compagni, seguitemi per altri consigli utili... #22marzo #referendumgiustizia #iovotosi x.com