Il serale di Amici 25 si avvicina e sono stati annunciati i membri della nuova giuria. Tra i protagonisti ci sono il conduttore, il cantautore e due personaggi noti nel mondo dello spettacolo, che prenderanno parte alle valutazioni durante le puntate. La formazione della giuria è stata resa nota ufficialmente e i nomi sono già stati comunicati ai fan della trasmissione.

Il serale di Amici 25 è ormai alle porte e i tanti fan della trasmissione di Maria De Filippi hanno passato le ultime ore a cercare di scoprire come sarà strutturato lo show, soprattutto dopo che online sono emerse notizie riguardo la rivoluzione che ha colpito la giuria che decreterà il successo dei concorrenti in gara. In queste ultime settimane, infatti, sul web non si è fatto altro che parlare dei presunti nomi che sarebbero apparsi dietro le cattedre di Amici 25: tra coloro che sono stati chiamati in causa ci sono state le cantanti Emma ed Elisa, ma anche la ballerina Rossella Brescia. In molti hanno anche fatto il nome di Irama come possibile personaggio aggiuntivo di questa venticinquesima edizione dello show che punta a creare dei veri e propri talenti nel mondo dello spettacolo per quel che concerne musica e danza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Amici 25, svelata la nuova giuria: da Cattelan a Malgioglio

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Amici, svelata la giuria: ecco chi ci sarà

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