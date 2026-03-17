Amici 25 la nuova giuria | dentro Cattelan e D’Alessio con D’Amario e Malgioglio

(Adnkronos) – Il mistero è risolto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la giuria del serale di "Amici 25" sarà composta da Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Elena D'Amario e Cristiano Malgioglio. Si chiude così il toto-nomi che per settimane ha infiammato i social, con ipotesi che andavano da Irama a Emma, da Elisa a Rossella Brescia. A confermare l'indiscrezione anche gli indizi che i social del programma hanno seminato per stuzzicare la curiosità del pubblico. Dopo una prima serie di indizi più generici (un collezionista di modellini d'aereo, un amante di New York, un portafortuna di SpongeBob e un elefantino da Nuova Delhi), una seconda ondata di dettagli ha permesso di delineare con certezza la formazione. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Leggi anche: Amici Serale, chi sostituisce Malgioglio, Amadeus e D’Amario: nuovi nomi per la giuria

Leggi anche: Amici 25, stravolta la giuria del Serale? Nuovi nomi e possibilità

Altri aggiornamenti su Amici 25 la nuova giuria dentro...

Temi più discussi: Rivoluzione nel serale di 'Amici', i giudici saranno 4 e sui social è caccia al nome; Amici 25, al via il serale. Il mistero della giuria, la sfida con Canzonissima di Milly Carlucci; Amici 25, anticipazioni: caos regolamento, Serale ‘ribaltato’ e Pettinelli spietata con tre allievi; Amici 25: chi sono i quattro giudici del serale? Ecco gli indizi e gli ultimi gossip.

Su Canale 5 arrivano le soap al posto di Amici 25: la nuova programmazioneEcco come cambia la programmazione di Canale 5 dalla prossima domenica: senza Amici ci saranno le soap ... ultimenotizieflash.com

Amici 25, svelata la giuria del serale finale: Cattelan, D'Alessio, D'Amario e MalgioglioIl mistero è risolto. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, la giuria del serale di Amici 25 sarà composta da Alessandro ... iltempo.it

Gli amici di InterLive.it hanno RISCRITTO la Classifica di Serie A... SENZA ERRORI ARBITRALI - facebook.com facebook

Vi diamo quattro nuovi indizi! Chi sono i giudici del Serale di #Amici25 x.com