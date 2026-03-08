Amici 25 le pagelle di domenica 8 marzo | Elena 7,5 al Serale Opi 4 salva tutti o quasi

Domenica 8 marzo 2026 si è conclusa l’ultima puntata del Pomeridiano di Amici 25, condotta da Maria De Filippi. Durante l’episodio, sono state assegnate le pagelle agli allievi, con Elena che ha ottenuto un 7,5 e si è qualificata al Serale, mentre Opi ha ricevuto un 4 e ha deciso di salvare quasi tutti i compagni. La puntata ha visto confronti e sfide tra i partecipanti.

Grazie al sì dei professori Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi, Caterina va al Serale di #Amici25!