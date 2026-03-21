Allarme epatite a Napoli | 60 persone ricoverate all’ospedale Cotugno Il piano regionale | più controlli e vaccini

A Napoli sono attualmente 60 le persone ricoverate all’ospedale Cotugno a causa di un aumento dei casi di epatite. Secondo i medici, non si tratta di un’epidemia, ma i ricoveri sono cresciuti: al momento ci sono 51 pazienti in ospedale e nove in pronto soccorso. La regione ha annunciato un potenziamento dei controlli e delle campagne di vaccinazione.

Secondo i medici, non si può parlare di epidemia. Resta però l’aumento dei ricoveri: “Al momento abbiamo 51 ricoverati e nove pazienti in pronto soccorso “, riferisce il dottor Raffaele Di Sarno, responsabile del pronto soccorso infettivologico dell’ ospedale Cotugno. A Napoli e in Campania è scoppiato l’allarme per i casi di epatite A: 133 quelli confermati, con il Comune che già ha disposto con un’ordinanza il divieto di consumare frutti di mare crudi nei locali pubblici. I dati dell’Asl segnalano una diffusione del virus dieci volte superiore alla media dell’ultimo decennio. Le precauzioni da prendere per evitare il contagio sono chiare: da un lato, appunto, evitare il consumo di frutti di mare crudi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Allarme epatite a Napoli: 60 persone ricoverate all’ospedale Cotugno. Il piano regionale: più controlli e vaccini Articoli correlati Epatite A, all’ospedale Cotugno di Napoli 14 nuovi casiTempo di lettura: < 1 minuto Nel corso della giornata si sono registrati 14 nuovi casi di epatite A all’ospedale Cotugno di Napoli. Napoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazientiNapoli, allarme epatite A: boom di ricoveri al Cotugno, 43 pazienti"> Un aumento improvviso e preoccupante dei casi di epatite A sta mettendo sotto... Una raccolta di contenuti su Allarme epatite Temi più discussi: Epatite A in Campania, scatta il divieto: vietati frutti di mare crudi a Napoli; Napoli, al Cotugno 51 ricoveri per epatite A: scatta l’allarme sui frutti di mare; Allarme Epatite A in Campania, aumentano i casi. La Regione: Intensificati i controlli sui molluschi bivalvi. Ecco i sintomi e le regole per evitare il contagio; Allarme epatite A in Campania: ecco i sintomi e il contagio. Allarme per l’epatite A: Napoli vieta i frutti di mare crudi in bar e ristorantiBen ottantaquattro casi dall’inizio dell’anno, dati in forte crescita rispetto al passato e controlli intensificati lungo tutta la filiera, mentre si cerca di contenere la diffusione del virus sul ter ... italiaatavola.net Allarme epatite A in Campania: 133 casi. E a Napoli il sindaco vieta i frutti di mare crudi nei localiA Napoli e in Campania i numeri dell’epatite A tornano a preoccupare. Sono 133 i casi registrati dall’inizio dell’anno su tutto il territorio regionale, con una concentrazione significativa nel capolu ... giustizianews24.it #Informazioniperilcittadino #SaluteeScienza Allarme Epatite A: l’elenco dei cibi a rischio e la guida pratica per evitare il contagio facebook Allarme Epatite A, diversi casi anche in Calabria: quattro le persone ricoverate a Catanzaro x.com