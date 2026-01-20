Caserta Nord | arrestati due pregiudicati per truffa a Grosseto

Due pregiudicati sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord, a seguito di un’indagine su una truffa ai danni di una coppia di anziani a Grosseto. I soggetti sono stati trovati in possesso di oro e denaro provenienti dall’attività illecita. L’intervento ha permesso di sequestrare i beni e di assicurare alla giustizia i responsabili, contribuendo alla tutela delle vittime e alla sicurezza pubblica.

Caserta Nord, Polstrada arresta due pregiudicati con oro e denaro frutto di una truffa a Grosseto ai danni di una coppia di anziani.. Caserta Nord – Due pregiudicati provenienti dalla provincia di Napoli sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord dopo essere stati trovati in possesso di monili in oro e contanti, provento di una truffa ai danni di una coppia di anziani di Grosseto. A diffondere la notizia una comunicazione della Procura di Santa Maria Capua Vetere. L’operazione è scattata durante un normale servizio di vigilanza lungo l’autostrada A1. Una pattuglia della Polstrada ha intercettato una Ford Puma sospetta sulla carreggiata sud, fermandola nell’ area di servizio Teano Ovest. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

