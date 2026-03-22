La lunga giornata ai tavoli ha scremato ulteriormente il field del Main Event della terza edizione dell'Italian Poker Challenge. Il momento della bolla è stato un unicum. Si lotta per una prima moneta a sei cifre. Ancora in gioco Giada Fang, Claudio Di Giacomo. Comanda la classifica Manuel Valduga Il giorno che porta allo scoppio della bolla è sempre particolare. Giocare per tante ore con l'obiettivo di arrivare ITM ma la paura di non riuscirci è complicato. Serve concentrazione e coraggio. Oggi al Main Event IPC si gioca il day3 con Valduga che comanda la classifica Tanti come sempre i protagonisti di giornata. Al tavolo 17 accumula un numero importante di chips Roberto Iannetti al quale bastano due colpi per volare nella ionosfera del chipcount. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - All'IPC di Campione siamo quasi a quota 100. Oggi day 3

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