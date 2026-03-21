L'Italian Poker Challenge di Campione entra nel vivo con il secondo giorno di gioco. La terza edizione dell'evento ha quasi esaurito i flight relativi ai day 1, con molti partecipanti ancora in corsa. Ieri, Alessandro Morales ha realizzato una buona deep run, attirando l'attenzione tra i giocatori presenti. La competizione continua con l’obiettivo di determinare il vincitore finale.

Day 1D e day 1E sono andati in archivio. E' stata una lunga giornata al terzo piano del Casinò di Campione. Il conto degli ingressi totali è salito a quota 796 e, almeno fino all'ora dell'aperitivo, il totale è destinato a salire con la speranza passare dalle tre alle quattro cifre. Tra le tante storie che ogni giornata regala, non possiamo non raccontare quella relativa a Clara Rodigari che era stata eliminata prematuramente dal day 1D. La giocatrice lombarda non voleva abbandonare la contesa ma aveva una decisione da prendere. Le opzioni erano due: entrare nuovamente nel flight che aveva appena abbandonato, oppure iscriversi al day 1E? Cosa cambiava? Il torneo del pomeriggio nonostante fosse iniziato già da un po', era più popolato e, complici i bui già importanti, permetteva di poter ambire a stack importanti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'IPC di Campione entra nel vivo. Oggi è tempo di day 2

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Luigi Mastrangelo, Responsabile del Progetto Scuole, da mesi entra negli istituti superiori del territorio e ha già incontrato migliaia di studenti. Parla con loro, porta la sua esperienza da ex campione e mostra le opportunità di volontariato legate ai Giochi. I facebook