IPC di Campione | altri day 1 in archivio Brandes l' ha fatto di nuovo!

Nella giornata di oggi, l'IPC di Campione ha visto altri day 1 completarsi con successo. Brandes si è ripetuto, confermando la sua presenza tra i protagonisti. La copertina di giornata è dominata dalle quattro carte, mentre il Main Event è ancora in corso e non ha ancora concluso le sue fasi iniziali.

Al terzo piano del Casino di Campione è l'ultima giornata "piena" per quel che riguarda il day 1 del Main Event dell'Italian Poker Challenge. C'è però da raccontare l'imbattibilità di un giocatore. All'IPC terza edizione Michele Brandes ha trionfato di nuovo nel torneo Omaha I giocatori che hanno chiuso al primo posto del day 1B e day 1C sono quelli di Fernando Colazzo e Alex Sampirisi. Il primo ha imbustato oltre 300.000 chips mentre il secondo si è dovuto "accontentare" di 85.000 gettoni. Dopo la massiccia presenza di players nel primissimo giorno di lotta al tavolo, quella di ieri è stata una giornata un po' più "tranquilla" per quel che riguarda il Main Event dell'Italian Poker Challenge. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - IPC di Campione: altri day 1 in archivio. Brandes l'ha fatto di nuovo! Articoli correlati Castelluccio leader nel day 1A dell'IPC. Bernardi si prende il Mystery BountySi è alzato il sipario sulla terza edizione dell'Italian Poker Challenge in quel di Campione d'Italia. Ecco il programma completo dell'IPC: il prossimo appuntamento a CampioneNemmeno il tempo di festeggiare Andrea Corinaldesi, vincitore della terza tappa dell'Italian Series of Poker, che è già tempo di pensare (e... Aggiornamenti e notizie su IPC di Campione altri day 1 in archivio... Discussioni sull' argomento IPC Campione: Sergio Castelluccio scatenato e chiude leader nel day 1A del Main Event; IPC Campione: Casoni leader al Mystery Bounty Challenge, oggi parte il Main. IPC Campione: Colazzo e Sampirisi accendono il Main EventIPC Campione che prosegue spedito con il Main Event e altri due round finiti agli archivi. Si accende la corsa al day 2. italiapokerclub.com IPC Campione 2026: super avvio del Main Event da 700mila euro garantitiPartenza in grande stile per l'Italian Poker Challenge Campione 2026. Main Event da 700mila euro e 479 ingressi nel Day 1A grazie allo special prize. gioconews.it Forza Italia. . Beppe Signori, campione del calcio italiano, ha presentato con noi il suo libro - "Fuorigioco, perde solo chi si arrende". Ci ha raccontato la terribile storia che lo ha visto protagonista. Una storia di malagiustizia sulla quale occorre riflettere. - facebook.com facebook L’attore ed ex campione di karate, star dei film d’azione degli anni ’80, sarebbe comunque “di buon umore" x.com