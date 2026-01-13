Como-Milan la probabile formazione | Allegri con il dubbio Pavlovic E in attacco …

In vista di Como-Milan, recupero della 16ª giornata di Serie A 2025-2026, i quotidiani sportivi delineano la possibile formazione dei rossoneri di Allegri. L’allenatore potrebbe optare per alcune variazioni, con un dubbio su Pavlovic in difesa e alcune scelte in attacco. La sfida si svolgerà giovedì 15 gennaio, offrendo un’importante occasione per i rossoneri di consolidare la posizione in classifica.

Ecco, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, quale potrebbe essere la probabile formazione dei rossoneri di Massimiliano Allegri in vista di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma giovedì 15 gennaio.

Le probabili formazioni di Como-Milan (Serie A) - L'articolo originale è stato pubblicato da 90min. msn.com

Probabili formazioni Como-Milan: chi gioca titolare e le ultime su Diao, Nico Paz, Baturina, Pavlovic, Leao, Pulisic e Fullkrug - Il Milan deve tornare alla vittoria dopo due pareggi consecutivi e nel recupero di campionato affronta il Como: le ultime sulle formazioni di Fabregas e Allegri, chi gioca titolare. msn.com

Verso Como-Milan: la designazione arbitrale del match del Sinigaglia. Dirigerà Guida x.com

Verso Como-Milan, le prime indicazioni: tornano i titolari, Modric dal 1'. Chi accanto a Pulisic - facebook.com facebook

