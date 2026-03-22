Il Milan ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino dopo aver modificato il proprio modulo, passando a una formazione con più densità difensiva. In Italia, molte squadre adottano sistemi con difese a tre o a cinque, rendendo questa scelta una delle tendenze più diffuse nel calcio di oggi. La partita ha mostrato come il cambio strategico abbia influenzato l’andamento della gara.

il Milan si è ripreso il secondo posto, soffiatogli per un giorno dal Napoli, è risalito a meno cinque dall’Inter, e ora la pressione è tutta sulla capolista, attesa stasera a Firenze da una Fiorentina con l’urgenza vitale della salvezza. Cristian Chivu non ha alternativa alla vittoria. Gli servono i tre punti per dissolvere i fantasmi che svolazzano ad Appiano, a causa del rallentamento delle ultime due giornate, la sconfitta nel derby e il pari contro l’Atalanta. Stasera al Franchi basterebbe un pari per moltiplicare le ansie e le insicurezze. Una sconfitta aprirebbe una voragine, l’Inter si sentirebbe braccata come mai. Il Milan ha faticato a battere il Torino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Allegri, il cambio che funziona e quella malattia tutta italiana della difesa a tre

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