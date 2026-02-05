L' Istrice di Leonardo per potenziare la difesa aerea italiana | come funziona il sistema Hystrix

Questa mattina Leonardo ha svelato il nuovo sistema Hystrix, pensato per rafforzare la difesa aerea italiana. Si tratta di una famiglia di sistemi progettati per intercettare droni e minacce aeree a terra. Durante l’evento, l’azienda ha mostrato l’Hystrix 76 ADS e l’Hystrix 40 ADS, derivati dai cannoni navali. Sono sistemi che combinano tecnologia avanzata e rapidità di risposta, pensati per proteggere i territori nazionali.

Il 2 febbraio, Leonardo ha presentato la famiglia "Hystrix" di sistemi aerei di difesa aerea terrestre e C-UAS (Counter Unmanned Air System), introducendo l'Hystrix 76 ADS e l'Hystrix 40 ADS derivati dalle tecnologie dei famosi cannoni navali. Secondo le informazioni disponibili, i sistemi da 76 millimetri formano il livello di artiglieria a lungo raggio, mentre i sistemi da 40 millimetri forniscono un livello per il contrasto a medio raggio sotto la stessa logica di comando e controllo. L'elemento a lungo raggio è il già citato 'Hystrix 76 ADS, basato sul cannone navale 7662 nella configurazione SovraPonte, che evitando l'intrusione sottocoperta consente l'installazione su supporti terrestri.

