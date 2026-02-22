Cosa era successo quella notte a Manuel Bortuzzo? La storia della sparatoria che gli cambiò la vita

Manuel Bortuzzo ha subito una ferita grave quella notte, quando un proiettile sparato da Lorenzo Marinelli lo ha colpito mentre era in motorino con un amico all’Axa, periferia di Roma. La sparatoria, avvenuta tra il 2 e il 3 febbraio 2019, ha cambiato profondamente la sua vita. Le indagini hanno portato a scoprire il motivo dietro il gesto violento. La vicenda ha attirato l’attenzione di tutta Italia.

Manuel Bortuzzo venne centrato, nella notte tra il 2 e il 3 febbraio del 2019, da un proiettile sparato da Lorenzo Marinelli mentre era a bordo di un motorino con Daniele Bazzono, all’Axa, periferia di Roma. Una sventagliata di almeno tre colpi fatta “come attività ritorsiva e dimostrativa dopo una rissa avvenuta presso il locale”: per rimarcare, in sostanza, il potere su quella piazza. Il proiettile raggiunse Bortuzzo, che si trovava lì per acquistare un pacchetto di sigarette, entrò nella schiena causandogli la paralisi delle gambe e stroncandogli, di fatto, una carriera da protagonista nel nuoto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

