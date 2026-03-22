Reggio Emilia, 22 marzo 2026 – Crollo granata: a Chiavari vince l'Entella per 3-0. La Reggiana ha perso quattro partite delle ultime cinque, con un pari. Il bottino parla, in queste cinque gare, di ben 13 gol subiti e solo uno fatto. Così salvarsi è impensabile: la classifica rimane corta e lascia possibilità, ma serve un cambio nelle prestazioni. I gol: subito a segno Franzoni di testa, e nella ripresa, con l'uomo in più, ecco i gol da corner di Marconi e di Cuppone in ripartenza. Molto discutibile, al 57', il rosso di Novakovich: un fortuito piede sul volto di Parodi che, dopo revisione al Var, ha portato all'espulsione severa, ingigantita dallo "zoom" della tecnologia, ignorando la dinamida di gioco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Allarme rosso: la Reggiana perde 3-0 con l’Entella e resta terzultima

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