Nella partita tra Reggiana e Entella, le due squadre si presentano con numerose assenze a causa di infortuni. La Reggiana ha dovuto fare i conti con diversi giocatori indisponibili, mentre l’Entella affronta la sfida senza alcuni elementi chiave. La sfida si svolge in un clima di difficoltà per entrambe le formazioni, con numerosi forfait che influenzano la formazione in campo.

di Francesco Pioppi Se Atene piange, Sparta non ride. La questione infortuni in casa Reggiana è ormai un problema assodato e che sta picchiando duro. Rozzio, Paz e Sampirisi hanno finito la stagione, Bozzolan potrà (forse.) dare una mano per le ultimissime partite, mentre Vicari è arrivato da due mesi, ma non ha ancora messo piede in campo e non si capisce quando potrà rendersi utile. Per domani ci sono in dubbio anche Tripaldelli e Gondo (oggi se ne saprà di più), ma come detto. Anche l’ Entella non se la passa bene. Oltre agli acciacchi del difensore-bomber Tiritiello, ‘risparmiato’ nell’ultima partita forse proprio per poterlo schierare domani, ad inquietare i prossimi avversari dei granata c’è soprattutto la questione che riguarda il portiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Reggiana-Entella, quante assenze. Una sfida tra squadre falcidiate

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