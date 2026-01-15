Dakar 2026 Ekstrom vince la terzultima tappa tra le auto Al-Attiyah resta leader problemi per Lategan

Durante la penultima tappa della Dakar 2026, Mattias Ekstrom ha conquistato la vittoria tra le auto, coprendo 346 km tra Bisha e Al Henakiyah. La prova si è svolta in un contesto di trasferimenti estesi, con 536 km di percorso. Al-Attiyah mantiene la leadership generale, mentre Lategan ha incontrato alcuni problemi lungo il percorso. La competizione si avvia ormai verso le fasi finali, con un quadro ancora molto aperto.

Si è conclusa con il successo di Mattias Ekstrom tra le auto l’undicesima e terzultima tappa della Dakar 2026, che proponeva una prova speciale di 346 km tra Bisha e Al Henakiyah oltre ad un lunghissimo tratto di trasferimento da 536 km. Terza affermazione parziale in questa edizione del rally saudita per lo svedese della Ford, che raggiunge così quota 8 vittorie totali in carriera nella “Maratona nel Deserto”. Ekstrom ha completato il percorso competitivo odierno (su un fondo duro, quindi molto veloce dopo le tante dune di ieri) in 2h47:22, sfruttando una posizione di partenza ottimale e precedendo sul podio di giornata altre due Ford. 🔗 Leggi su Oasport.it

