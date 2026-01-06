Sassuolo Juventus 0-3 gli uomini di Spalletti calano il tris e si rilanciano nella corsa Champions! Com’è andata
Nella partita tra Sassuolo e Juventus, i bianconeri hanno ottenuto una vittoria per 3-0, consolidando la loro posizione in classifica e rafforzando le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Spalletti, invece, ha incontrato difficoltà nel trovare il gol, ma la Juventus ha mostrato solidità e determinazione. Ecco un’analisi dettagliata di come si è svolta la sfida e le implicazioni per il campionato.
La Juventus non sbaglia e torna a correre forte verso la zona Champions League. Al "Mapei Stadium" va in scena un monologo a tinte bianconere: la squadra guidata da Luciano Spalletti archivia la partita con una vittoria per 3-0.
Sassuolo-Juventus 0-3, gol e highlights: autogol di Muharemovic, poi Miretti e David - 0 vs Pisa) e non arriva a tre successi esterni consecutivi in campionato da gennaio 2024, mentre in un singolo torneo non ... sport.sky.it
Una grande Juventus al Mapei Stadium: Sassuolo battuto 3-0 in una sfida senza storia - Ritorno alla vittoria in Serie A per la Juventus, che si impone sul campo del Sassuolo nella partita valevole per la 19^ giornata della Serie A 2025/2026. tuttomercatoweb.com
Sassuolo-Juventus 0-3, le pagelle: Yildiz indemoniato ma sfortunato (6,5), Miretti onnipresente (7). David si riscatta (7) - Ad aprire le danze l'autogol di Muharemovic al 15', poi la squadra bianconera la chiude in 22' ... msn.com
Serie A, Sassuolo-Juventus 0-1 dopo i primi 45': bianconeri alla rincorsa dei giallorossi Lecce-Roma 0-2: capitolini temporaneamente in “zona Champions” Pisa-Como 0-3: lariani quinti ma con una partita in meno. Domani tocca Napoli-Verona e Parma-Inter. - facebook.com facebook
SERIE A I In campo Sassuolo-Juventus CRONACA e FOTO per la 19esima giornata #ANSA x.com
