Sassuolo Juventus 0-3 gli uomini di Spalletti calano il tris e si rilanciano nella corsa Champions! Com’è andata

Da calcionews24.com 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Sassuolo e Juventus, i bianconeri hanno ottenuto una vittoria per 3-0, consolidando la loro posizione in classifica e rafforzando le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Spalletti, invece, ha incontrato difficoltà nel trovare il gol, ma la Juventus ha mostrato solidità e determinazione. Ecco un’analisi dettagliata di come si è svolta la sfida e le implicazioni per il campionato.

la sfida di stasera La Juventus non sbaglia e torna a correre forte verso la zona Champions League. Al “Mapei Stadium” va in scena un monologo a tinte bianconere: la squadra guidata da Luciano Spalletti archivia la . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

