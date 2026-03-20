A Sassuolo, alla vigilia della partita contro la Juventus, si registra un aumento dei casi di pertosse tra i giocatori del club. Da tre giorni alcuni atleti sono stati messi in isolamento, impedendo loro di allenarsi normalmente. La società ha comunicato che la situazione riguarda diversi membri della squadra, che sono stati sottoposti a controlli medici. La partita è prevista per domani sera all’Allianz Stadium alle 20.45.

Alla vigilia del match con la Juventus, in programma all’Allianz Stadium alle 20.45 di domani, sabato 21 marzo, il Sassuolo ha comunicato di aver riscontrato nello spogliatoio dei preoccupanti casi di pertosse: il tecnico dei neroverdi Fabio Grosso, pertanto, dovrà fare i conti con alcune defezioni che avranno ovviamente delle ripercussioni nella scelta degli uomini da schierare in campo e di quelli da portare in panchina. La conferma dell’epidemia è arrivata nel pomeriggio attraverso un comunicato ufficiale diramato dalla stessa società sul proprio portale online. “Il Sassuolo Calcio comunica che, a seguito di alcuni accertamenti effettuati negli ultimi giorni, è stato riscontrato un caso di pertosse diagnosticata e 5 casi con sintomatologia compatibile all’interno del gruppo squadra”, si legge sul sito del club. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Epidemia di pertosse, Sassuolo in allarme per il match contro la Juventus: “Giocatori isolati da 3 giorni”

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